Ex Whirlpool, firmato l’accordo di sviluppo tra Italian Green Factory e Ministero delle Imprese

Firmato l’accordo di sviluppo tra Italian Green Factory (gruppo Tea Tek) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ultimo passo formale prima dell’approvazione del contratto di sviluppo da parte di Invitalia. “Il Mimit e la struttura del Contratto di Sviluppo di Invitalia hanno condotto uno straordinario lavoro, rispettando le tempistiche annunciate nell’ultimo incontro ministeriale. Voglio esprimere, innanzitutto, un ringraziamento al Ministro Adolfo Urso per l’interessamento da sempre dimostrato alla vicenda e un plauso – dice Felice Granisso, Ceo di Tea Tek e Igf – va anche alla struttura dell’unità di crisi del Mimit per la convocazione del tavolo tecnico per il 2 luglio prossimo, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del nostro investimento. Ci attendiamo, per quella data, l’approvazione da parte del Fondo di salvaguardia della delibera di ingresso nel capitale sociale di Italian Green Factory per dare corso al più presto agli investimenti”. L’accordo di sviluppo di oggi rappresenta un passaggio decisivo per lo sblocco dei finanziamenti pubblici destinati alla riconversione del sito Ex Whirlpool di Napoli, acquisito da Italian Green Factory (gruppo Tea Tek). L’investimento complessivo previsto ammonta a 92 milioni di euro, di cui 29 in contributi a fondo perduto e una quota di finanziamento agevolato. Il progetto di reindustrializzazione del sito di via Argine prosegue, mentre i lavoratori del bacino Ex Whirlpool tra poco orneranno al lavoro dopo un periodo di formazione. “A luglio – annuncia Granisso – inizieranno le prime attività produttive: i primi 25 Ex lavoratori Whirlpool, già assunti da Igf e in formazione dal novembre 2023, cominceranno a operare nello stabilimento temporaneo di Acerra”.