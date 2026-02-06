Ex Whirlpool, Invitalia entra in Italian Green Factory: 60 milioni per il rilancio del sito di Napoli

È stato perfezionato l’ingresso di Invitalia in Italian Green Factory, società del gruppo Tea Tek, nell’ambito del progetto di reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool di Napoli. L’operazione è stata annunciata dal ministero delle Impprese e del Made in Italy.

L’investimento, realizzato attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, prevede un apporto complessivo di 60 milioni di euro: 29 milioni da parte di Invitalia e 30,9 milioni da Italian Green Factory. Secondo quanto comunicato dal ministero, si tratta di un passaggio decisivo per il rilancio produttivo del sito dismesso, con l’avvio di un’iniziativa a carattere sostenibile in grado di garantire continuità industriale e occupazionale.

Il piano prevede il reintegro di 294 ex dipendenti Whirlpool, già riassunti a partire dal 31 ottobre 2023, e l’assunzione di 55 nuove risorse, per un totale di 349 addetti.

“Un’altra vicenda industriale complessa si è trasformata in un’opportunità concreta di sviluppo, innovazione e rilancio produttivo per Napoli e per il Mezzogiorno – ha dichiarato il ministro Adolfo Urso -. Un percorso di reindustrializzazione significativo che coinvolge oltre 300 lavoratori: la dimostrazione che, quando pubblico e privato operano insieme con una visione chiara, è possibile garantire occupazione e un futuro industriale solido”.