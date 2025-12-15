Exclusive Padel Cup, festa a Milano per ultima tappa del circuito

Roma, 15 dic. (askanews) – La quinta edizione della Exclusive Padel Cup, circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, e da Exclusive, la carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo, si è chiusa con grandi numeri. Il sold out al Padel Palace di Milano, club di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo quali Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte, ha portato il totale delle coppie iscritte a superare quota 200 tra Palermo, Roma, Treviso e, appunto, Milano. La tappa conclusiva, ricorda una nota, ha visto anche la partita esibizione degli ex calciatori Dario Marcolin e Cristian Brocchi, contro l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.

Nelle finali delle tre categorie del torneo di Milano si sono imposte le coppie formate da Pietro Maria Chiaramonte e Nicolò Scardani nel tabellone maschile, Viviana Damiano e Valentina Guarnieri nel torneo femminile ed Elisa Ferrario e Aaron Raffa nel misto.

“Anche questa quinta edizione è stata davvero entusiasmante, replicando il successo delle precedenti – ha sottolineato Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia -. Siamo stati felici di aver inaugurato due nuove località come Palermo e Treviso tra le città che hanno ospitato la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati a livello nazionale, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare”.