Exor entra nel capitale del gruppo Philips con una quota del 15%

Exor annuncia di aver stipulato un accordo per l’acquisto di una partecipazione del 15 per cento in Philips. L’investimento di Exor – spiega una nota – supporta pienamente la leadership, la strategia e le potenzialità di creazione di valore di Philips e rappresenta un investimento di lungo periodo per Exor, che resterà per lungo tempo investitore di minoranza enominerà anche un membro del consiglio di sorveglianza di Philips.

La strategia di Philips e il piano di creazione di valore sostenibile si basano sull’obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’innovazione e la leadership in campo sanitario. Dal canto suo, Exor mira a sostenere grandi aziende, fornendo un supporto stabile per i loro piani di creazione di valore a lungo termine.

L’investimento di Exor in Philips non comporterà alcuna diluizione delle azioni ed è stato effettuato attraverso acquisti di azioni sul mercato e un accordo con un primario istituto finanziario.

Exor non prevede di acquistare ulteriori azioni Philips a breve termine, ma l’accordo prevede che Exor, a sua discrezione, aumenti la propria partecipazione sino ad un limite massimo del 20 per cento del capitale sociale ordinario in circolazione di Philips.