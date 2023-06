Experian e Keyless, al via la rivoluzione del mobile banking

Experian, principale società di global information service al mondo, e Keyless, leader nell’autenticazione biometrica privacy-preserving, hanno annunciato l’avvio di una partnership volta a innovare i processi di digital onboarding e ottimizzare la user experience nella fruizione di servizi di open banking.

La collaborazione punta a offrire agli istituti finanziari una soluzione unica sul mercato, completa e tecnologicamente avanzata per l’autenticazione e la garanzia dell’identità digitale dei consumatori, elevando i livelli di sicurezza lungo tutto l’intero ciclo di vita del cliente.

I furti di identità online, con la conseguenza di Account takeover (ATO), sono fenomeni in crescita costante, con due italiani su tre che ne sono stati vittima nel 2022, o che conoscono qualcuno che lo è stato, e rappresentano ormai il 77% del totale delle perdite causate dalle frodi, con un costo globale pari a 721 miliardi di dollari.

Dal momento che, solo in Italia, quasi la metà dei consumatori utilizza regolarmente app di mobile banking per gestire le proprie finanze, per le banche la protezione dal rischio di frode è diventata una priorità assoluta, pur garantendo al contempo un’esperienza fluida e immediata per i consumatori.

Experian e Keyless hanno unito le forze per mettere a punto una soluzione end-to-end che unisce le funzionalità di Experian relative all’identificazione e all’onboarding di nuovi clienti con le tecnologie biometriche di nuova generazione di Keyless per l’enrollment dei clienti già esistenti.