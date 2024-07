Expo 2025, il commissario per l’Italia Vattani all’Unione industriali di Napoli: Che opportunità per le Pmi

Il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, ha partecipato all’evento “Napoli – Osaka, tutte le opportunità per le imprese campane a Expo 2025 Osaka” organizzato da Unione Industriali Napoli in collaborazione con lo Studio Legale Giambrone & Partners. L’incontro – informa una nota – ha avuto come obiettivo quello di illustrare alle aziende del territorio le concrete opportunità di crescita e visibilità offerte da Expo 2025 Osaka. “L’accordo firmato con la Conferenza delle Regioni lo scorso marzo evidenzia la centralità che il nostro progetto dedica ai territori e alle sue realtà imprenditoriali” ha spiegato il Commissario Generale Vattani. “Il Padiglione Italia sarà uno strumento eccezionale per presentare su un palcoscenico globale le eccellenze del Made in Italy. Un’opportunità imperdibile di entrare in contatto anche con i nuovi mercati della regione asiatica, compresa l’area Asean con i suoi 600 milioni di abitanti”. “È importante approfondire le opportunità di partecipazione delle nostre imprese a Expo 2025 Osaka, accelerare percorsi comuni che, in sinergia con le istituzioni territoriali, possano consentirci di promuovere al meglio in Giappone sia le nostre eccellenze sia, più in generale, la nostra immagine già in crescita sui mercati internazionali. La Campania è infatti la regione italiana con il maggiore incremento dell’export nel 2023 e nella fase iniziale del 2024. Intendiamo verificare, negli ambiti possibili, come ottimizzare la nostra presenza a Expo” ha commentato Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli. “L’Expo 2025 permetterà alle aziende italiane di affermarsi sul mercato globale e stringere relazioni commerciali con partner provenienti da tutto il mondo. Il Giappone, con la sua cultura millenaria e la sua economia in costante crescita, rappresenta un mercato estremamente interessante per le nostre imprese” commenta Vincenzo Senatore, Senior Partner dello Studio Giambrone & Partners. “Lo Studio è impegnato a supportare le aziende italiane nel loro percorso di internazionalizzazione per sfruttare al meglio le opportunità offerte da Expo 2025 Osaka. Ringraziamo Unione Industriali Napoli e il Commissario Generale, Ambasciatore Mario Vattani, per l’evento di oggi e auspichiamo che sia solo l’inizio di un percorso di successo per tutte le imprese campane coinvolte”. Expo 2025 Osaka si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre con il tema “Disegnare la società del futuro per le nostre vite”. Partecipano 160 Paesi e sono previsti 30 milioni di visitatori.”L’Arte Rigenera la Vita” è il tema del Padiglione Italia disegnato dall’architetto Mario Cucinella.