Expo 2025, in vista della missione nasce il Consorzio Nazionale Tesori d’Italia

Formazione, comunicazione e supporto all’Internazionalizzazione: questi i propositi e gli obiettivi con cui nasce e si sviluppa il Consorzio Nazionale Tesori d’Italia, primo aggregatore di imprese in Italia aperto a tutti i settori merceologici e che fa capo a un brand di sistema riconosciuto dalle principali Istituzioni italiane, con l’ambizione di affermarsi sempre più anche all’estero.



L’iniziativa punta all’adesione di 50 aziende selezionate su tutto il territorio italiano entro il 2025, dall’Enogastronomia, al Design, dalla Moda, alle nuove tecnologie. Un Consorzio in cui convergono expertise di alto profilo e capace di offrire strumenti e risposte per una corretta organizzazione imprenditoriale in funzione dei mercati esteri.

Il Consorzio, costituito il 25 luglio ma che verrà presentato ufficialmente a settembre e che darà il via alle adesioni dal 1° ottobre 2023, sarà il referente ufficiale per il programma di promozione delle imprese del progetto Verso Expo 2025 – Osaka di Tesori d’Italia. Il Consorzio prende forma dopo 4 anni di pianificazione, ecco la governance:

Riccardo D’Urso (presidente e amministratore);

Gaetano Silvio Giugliano Cola (vicepresidente e consigliere);

Biagio del Giudice (consigliere);

Marco Poletti (consigliere).

Figure professionali che ricoprono tutti gli ambiti relativi alla gestione d’impresa, al marketing internazionale, alla commercializzazione, alla consulenza aziendale, all’organizzazione fieristica e alla promozione internazionale. La guida affidata all’unanimità a D’Urso in quanto già referente per diversi anni del Consorzio di Tutela Grana Padano in Giappone e, dunque, esperto dei meccanismi che regolano l’attività delle realtà consortili in Italia e all’estero. Tra i progetti prioritari del Consorzio spiccano quelli dedicati al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio terriero e agricolo italiano, alla formazione integrata di risorse italiane e straniere per il collocamento mirato in Italia e all’estero. Incaricato lo Studio Legale di Chiara Dolcini di Milano, avvocato europeo, per la contrattualistica generale nazionale ed internazionale.