Expo 2025: internazionalizzazione delle Pmi, intesa Unioncamere-Commissariato Generale per l’Italia

L’internazionalizzazione delle imprese italiane, la valorizzazione del Made in Italy con le sue eccellenze produttive, in particolare nei settori dell’agroalimentare, abbigliamento, automotive e la promozione del know-how e del saper fare italiano, sono gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra Unioncamere e Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. In programma seminari, workshop e forum tematici al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

“Expo 2025 Osaka rappresenta uno strumento strategico per le imprese italiane che puntano all’espansione nei mercati asiatici, tra i più dinamici a livello globale. Siamo molto lieti che anche Unioncamere aderisca all’ampia rete di partner istituzionali, confermando l’immagine di un Sistema Paese unito”, ha dichiarato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani. “Il Padiglione Italia non è solo una vetrina d’eccezione per presentare i nostri prodotti, ma un luogo dove tessere relazioni con i principali attori economici della regione asiatica. La collaborazione con Unioncamere si concretizzerà in un supporto per le imprese che vogliono portare nel mondo la creatività e la qualità del Made in Italy, con eventi, seminari, workshop e forum tematici all’interno del Padiglione Italia”.

“L’Expo 2025 di Osaka è una importante occasione di incontro e di scambio culturale ma per il nostro Paese è anche una vetrina internazionale di straordinario prestigio del Made in Italy, delle sue capacità tecnologiche e innovative” ha dichiarato Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere “E’ un volano per sviluppare i rapporti economici con il Giappone e far crescere le esportazioni italiane che nel 2024 hanno superato i 10 miliardi di euro”.

Tra i partner istituzionali e d’impresa che hanno firmato protocolli d’intesa e collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka ricordiamo: Confindustria, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Simest, Fondazione Altagamma, Assolombarda, Confederazione Aepi, Unindustria, Federlazio, Ance, Confapi, Agenzia Ice, Federazione del Mare, Confartigianato, F.Agr.I. Filiera Agricola Italiana, Asi – Agenzia Spaziale Italiana, Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Legacoop. L’Italia a Expo 2025 Osaka si presenta, inoltre, con la partecipazione di ben 18 Regioni italiane su 20.

Expo 2025 si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ha per tema “progettare le società del futuro per le nostre vite”. Il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella, lo interpreta con “l’Arte Rigenera la Vita”