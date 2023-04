Expo di Osaka, Invitalia: Via alla gara da 16 mln per la realizzazione del Padiglione Italia

Al via la gara da 16 milioni di euro per realizzare il Padiglione Italia alla prossima Esposizione Universale. L’Expo si aprirà il 13 aprile 2025 in Giappone, ad Osaka, nella regione Kansai, e durerà fino al 13 ottobre 2025. Invitalia informa che cura la procedura di gara competitiva con negoziazione per l’aggiudicazione del Plant and Design-Build Contract (Fidic) e per l’affidamento congiunto della progettazione, dell’esecuzione dei lavori, della manutenzione durante tutta la durata dell’esposizione e poi dello smantellamento del Padiglione Italia presso il sito di Expo 2025 Osaka. Il tema dell’Expo 2025 di Osaka, Kansai, è “Designing Future Societies for Our Lives”. L’essere umano è al centro dello sviluppo e dell’innovazione con l’obiettivo di creare un grande evento centrato sull’umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione. Invitalia informa inoltre che per presentare le offerte c’è tempo fino alle ore 13:00 del giorno 4 maggio 2023, che l’appalto per realizzare un Padiglione sul tema dell’interdipendenza tra uomo, natura e tecnologia nella progettazione delle società future, vale a base d’asta 16,25 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi lavorazioni opzionali (‘Optional Works’) per un importo massimo di 7 milioni di euro, e servizi opzionali (Optional Services) per un ammontare di 750 mila euro. Il valore massimo stimato per l’appalto è quindi di 24 milioni di euro. Con il claim “L’Arte rigenera la Vita” l’obiettivo principale del Padiglione Italia sarà quello di mostrare come, in passato, oggi e in futuro, si possa creare una società umanocentrica in grado di generare innovazione, sostenibilità e benessere, superando le contrapposizioni tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale. Il lotto A9 è stato selezionato per ospitare il Padiglione Italia ed è situato nel distretto ‘Saving life’, ha una superficie di 3.626 metri quadrati di cui 2.538 edificabili.