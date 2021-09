Expo Dubai, al Padiglione Italia il premio per miglior progetto imprenditoriale dell’anno negli Emirati Arabi Uniti

Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai vince il premio come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi Uniti.

L’annuncio è giunto in serata nel corso della serata di premiazione dell’edizione 2021 che si è svolta presso Sofitel Dubai the Obelisk, a ormai poche ore dalla cerimonia di apertura dell’Esposizione Universale.

Il Padiglione Italia – progetto architettonico firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – aprirà il pubblico il primo ottobre. La società Raq è stato il general contractor aggiudicatario della gara internazionale per la costruzione del Padiglione, un’architettura ideata per mettere in scena con creatività e innovazione “la Bellezza che unisce le Persone,” claim ufficiale della partecipazione italiana all’Esposizione Universale.

La “casa” del nostro Paese all’Esposizione Universale è stata pensata come uno spazio non solo espositivo ma rappresentativo del migliore ingegno italiano per offrire una memorabile esperienza ai visitatori e presentare al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possano diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali.

Il Padiglione è realizzato con il contributo di aziende partner – grandi, medie e piccole – che sono state chiamate a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e scenografiche, capaci di dimostrare le competenze più innovative impegnate oggi nella sostenibilità, nell’economia circolare, nell’architettura digitale.