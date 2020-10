Expo Dubai lancia “Future Education”, prima Digital Challenge studentesca

Ripensare l’educazione per un mondo che cambia: e’ “Future Education – Italy Expo 2020: Rethinking education for a world of change” , il titolo della prima Digital Challenge studentesca internazionale promossa dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. Si tratta, spiega il Commissariato italiano, di una sfida educativa che rientra nel quadro generale Futures of Education dell’Unesco e mira a incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a riflettere su soluzioni sostenibili innovative in grado di ripensare con coraggio e lungimiranza il futuro dell’education nell’era post-Covid-19. La partecipazione e’ aperta a tutti gli studenti con un’eta’ compresa tra i 16 e i 21 anni. Tutti gli studenti ammessi saranno coinvolti in un percorso di accelerazione progettuale a squadre che li vedra’ all’opera nell’arena digitale per quattro settimane, dal 24 ottobre al 24 novembre. La partecipazione al programma rappresenta un’opportunita’ unica di formazione, orientamento e networking personale, con particolare riferimento all’incontro/confronto tra studenti internazionali. Durante il percorso tutti i partecipanti saranno affiancati e guidati da una squadra di peer mentor gia’ selezionati dal Commissariato italiano; inoltre il progetto vedra’ la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti che metteranno a disposizione le proprie conoscenze, competenze ed esperienze con l’obiettivo di supportare i team di lavoro nello sviluppo dei singoli progetti. In questo contesto, l’Italia svolgera’ cosi’ un ruolo da capofila anche nei programmi formativi di avvicinamento ad Expo 2020, ospitando nei propri canali e spazi digitali molteplici iniziative a carattere laboratoriale che vedranno il coinvolgimento attivo, basato sul dialogo interculturale, di studenti, docenti ed educatori da tutto il mondo. Anche per questo l’iniziativa rappresenta un ponte di collegamento tra l’Italia e il prossimo summit mondiale sull’Educazione #RewirED che si terra’ durante Expo 2020. La partecipazione alla challenge internazionale e’ completamente gratuita. Il termine ultimo per l’invio delle candidature e’ il 15 ottobre.