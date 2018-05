Expo Franchising Napoli, Mail Boxes Etc. porta in fiera tutte le novità

Mail Boxes Etc. partecipa a Expo Franchising Napoli (oggi e domani alla Mostra d’Oltremare) presentando tutte le opportunità disponibili nelle regioni del Centro e Sud Italia, dove l’azienda ha in programma nuove aperture. In particolare fornirà consulenza sui passi da compiere e gli aspetti da valutare attentamente prima di decidere di avviare un’attività autonoma, soffermandosi sulla grande opportunità offerta dal bando “Resto al Sud”, la misura gestita da Invitalia per incentivare l’imprenditoria, su cui Mbe, in base all’esperienza maturata, potrà dare, gratuitamente, la propria consulenza.

Alla Mostra d’Oltremare sarà presente il concessionario di Area, Giuseppe Scelza, Imprenditore Mbe dal 1993 e responsabile dello sviluppo della Rete in diverse regioni del Centro e Sud Italia. I visitatori della Fiera che passeranno allo stand Mbe riceveranno in omaggio la Guida “Franchising – Slancio all’Imprenditoria”, uno strumento utile e pratico per conoscere i dati del settore.