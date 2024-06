Expo Osaka 2025, accordo per ospitare Santa Sede a Padiglione Italia

Roma, 28 giu. (askanews) – Il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, hanno firmato oggi alla Farnesina un Protocollo d’Intesa che disciplinerà la partecipazione della Santa Sede a Expo 2025 Osaka all’interno del Padiglione Italia e la collaborazione tra Maeci e Dicastero per l’Evangelizzazione.

“L’accordo, che consente per la prima volta di ospitare la Santa Sede presso il Padiglione Italia di una Esposizione Universale, testimonia l’eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali” ha affermato Tajani, che ha evidenziato come l’Italia sostenga gli sforzi della Santa Sede per l’organizzazione del Giubileo 2025 e il suo ruolo internazionale.

La Santa Sede porterà a Osaka la “Deposizione di Cristo”, uno dei più noti capolavori di Caravaggio, e disporrà di uno spazio riconoscibile per organizzare eventi culturali e importanti mostre d’arte, in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione di un quadro di Caravaggio “significa impreziosire e innalzare il livello del padiglione italiano con opere d’arte straordinarie” come quelle di un artista “molto apprezzato anche in Giappone”, ha commentato il ministro a margine della firma del Protocollo.