Expo Osaka, presentata la piattaforma digitale dei beni culturali in Campania

L’Ecosistema digitale per la cultura, portale unico dedicato al patrimonio culturale campano, accessibile e aperto a tutti, è stato raccontato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka nella settimana della Sicilia. La piattaforma raccoglie e diffonde beni e risorse culturali e si rivolge a tutti gli utenti, mettendo a disposizione materiali per studiosi e specialisti dei diversi ambiti culturali, proponendo contenuti per appassionati e fornendo informazioni ai turisti che visitano la Regione. Non solo una banca dati ma, appunto, un ‘ecosistema’ le cui parti sono interconnesse. “La Regione ha capito lo spirito del nostro padiglione”, ha affermato il direttore del Padiglione Italia Andrea Marin. Quello spirito che “noi sintetizziamo con un’espressione, pensare con le mani, cioè l’unione tra la tradizione e lo sviluppo”, ha aggiunto Marin. Un concetto condiviso anche da Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania: “Siamo una regione con un mix tra tradizione e innovazione, che parte da una simbiosi con le nostre tradizioni culturali, con le nostre tradizioni imprenditoriali”. “In questi giorni – ha spiegato Caputo – cercheremo di rappresentare che siamo una regione ricca di cultura, di beni culturali e, diciamo, attraverso la digitalizzazione cerchiamo di rendere più fruibile questa bellezza”. L’Ecosistema è stato presentato da un video con la voce narrante di Marisa Laurito e descritto tramite pannelli e Qr code. Laurito è poi intervenuta da remoto portando il suo contributo alla discussione. Contributo offerto anche dall’assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci, intervenuto da remoto. “La Campania è un luogo ideale da visitare, perché è un luogo pieno di opportunità dal punto di vista culturale, naturalistico, enogastronomico”, ha affermato. “Gli scambi con il Giappone sono sempre stati floridi”, ha spiegato l’assessore ricordando che a Napoli esiste una via dedicata alla città di Kagoshima e lo stesso accade nella città giapponese, dove esiste una via dedicata alla città partenopea. All’evento, sempre da remoto, ha partecipato anche Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo. “Abbiamo i materiali archeologici, bibliografici, storico-artistici, archivistici, cinematografici, la moda, la musica, lo spettacolo dal vivo, gli alberi monumentali che sono all’interno di questo grande contenitore”, ha raccontato Romano. “Un grande sistema informativo culturale”, ha aggiunto il direttore generale per le politiche culturali e il turismo, che “è un grande archivio digitale dei beni culturali dove sono contenute e descritte le schede catalografiche su cui raccogliere tutte le informazioni necessarie”.