Export, da Ice e Unione Industriali Napoli un percorso di formazione gratuito sugli strumenti digitali per micro, piccole e medie imprese

Ice Agenzia, in collaborazione con Unione Industriali Napoli, organizza un percorso di formazione gratuito sugli strumenti digitali per l’export, rivolto a micro piccole e medie imprese, startup, cooperative, consorzi e reti di imprese della Campania. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Export Sud II ed e’ finanziata con risorse del Ponic 2014-2020 Fesr Asse III.Il ciclo di seminari Digital Export Academy, svolto in modalità webinar, intende offrire un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, l’e-commerce e la gestione della contrattualistica e dei pagamenti online. Il percorso formativo prevede 8 incontri, a cadenza settimanale, con inizio il 16 giugno e conclusione l’8 luglio. Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar dalle 9.30 alle 13.00.