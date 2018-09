Export, digital marketing: al via il corso per le coop della Campania

Supportare le imprese cooperative socie ad esplorare il mercato internazionale e fornire loro, gratuitamente, competenze in materia di export e marketing ed e-commerce. Lo fa l’Alleanza delle Cooperative Italiane, che in Campania, dà il via, domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 9.00, al percorso formativo “Digital Marketing for export”, in collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo economico e Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

“La scelta di tenere la formazione in Campania non è casuale: è frutto di un grande sforzo ed impegno dell’Alleanza delle Cooperative della Campania che consente così alle proprie aderenti di avere strumenti ed occasioni di studio e relazione. Abbiamo intercettato un forte interesse per l’export e con questo percorso formativo cercheremo di soddisfarlo. Nostro compito è fornire strumenti alle imprese socie e siamo soddisfatti di una risposta così entusiasta da parte delle cooperative che rappresentiamo” commenta Antonio Borea, Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane della Campania.

In aula ci saranno più di trenta imprese cooperative aderenti all’Alleanza delle Cooperative della Campania ed attive nei più svariati comparti economici. La formazione si svolgerà in Napoli, presso la sede della Legacoop Campania, Via Ausilio, Isola E/5 sc. C int. 25, Centro Direzionale. Il percorso formativo si articola in 4 appuntamenti: 27, 28 settembre e 4, 5 ottobre 2018.