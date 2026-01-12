Export, farmaceutica e agroalimentare i campioni del Made in Italy

Nei primi otto mesi del 2025 le esportazioni italiane sono cresciute del 2,6 per cento, con andamenti differenziati tra i diversi comparti: a fronte del meno 2,5 per cento dell’Elettromeccanica (macchine e componentistica), principale voce del Made in Italy, del meno 5,5 per cento del Sistema Moda e del meno 3 per cento della Chimica, le Specialità Farmaceutiche hanno registrato un boom del più 36,7 per cento.

Food punto di forza

Anche l’export dell’Agroalimentare italiano continua a crescere: più 4,6 per cento per i prodotti di Largo Consumo, grazie soprattutto a Formaggi, Caffè, Prodotti di Cioccolato e Acqua minerale, e più 11 per cento per i prodotti dell’Agricoltura, in particolare Ortofrutta, Carni rosse e Floricoltura. È quanto emerge dal Cerved Industry Forecast di dicembre. Bene pure i Metalli e la Lavorazione dei Metalli (più 6 per cento), sostenuti da Metalli non Ferrosi (alluminio e rame) che compensano il calo dei prodotti in acciaio, e i Mezzi di Trasporto, trainati dalla Cantieristica (più 49,1 per cento).

Chi va giù

Scendono invece l’Automotive (meno 9,4 per cento), i Prodotti Intermedi (meno 0,7 per cento) penalizzati dai Manufatti in Plastica e dalla Carta per usi grafici, i prodotti Ict (per la diminuzione di richiesta di chip dal settore auto) e il Sistema Casa (meno 1,9 per cento).

Germania primo partner

Analizzando poi la distribuzione dell’export italiano per partner commerciali, la Germania si conferma al primo posto, seguita dagli Stati Uniti (che ad agosto 2025 rappresentavano l’11 per cento del totale, contro il 10,4 per cento di un anno prima) e dalla Francia. I Paesi dell’UE raggiungono il 51,8 per cento (più 3,8 per cento), l’extra-Ue cresce dell’1,4 per cento, con il calo di Turchia (meno 18,3 per cento) e Cina (meno 11 per cento). Risultano in forte aumento le esportazioni verso Svizzera (più 12 per cento) ed Emirati Arabi Uniti (più 16,7 per cento).