Export, Graded Spa negli Emirati: la doppia sfida dell’innovazione e della sostenibilità

Si è tenuto giovedì 30 maggio il terzo appuntamento del Programma di Accelerazione internazionale del Progetto Infiniti Mondi – Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli. Il CISO della società napoletana Graded, Gennaro Ardolino, ha partecipato come relatore all’evento “UAE – Italy Bridge: Percorsi di crescita verso gli Emirati Arabi Uniti”, insieme a S.E. Abdulla Ali Ateeg Obaid Alsubousi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, nella sua prima visita storica nel Mezzogiorno d’Italia.

Ardolino ha raccontato come Graded si sia affermata negli Emirati Arabi Uniti grazie a tre fattori chiave: resilienza, open innovation e apprendimento continuo. “La nostra innovazione aperta nasce dalle relazioni con clienti locali, nazionali e globali, reti multidisciplinari internazionali e collaborazioni con università, centri di ricerca e start-up – spiega –. La nostra strategia combina digitalizzazione e internazionalizzazione, con progetti significativi nel settore delle energie rinnovabili, come solare, geotermia e tecnologie per l’idrogeno verde. Le partnership strategiche con università e centri di ricerca sono fondamentali per il nostro successo”.

“Graded ha raggiunto importanti traguardi negli Emirati Arabi Uniti grazie a una strategia integrata di innovazione, collaborazione internazionale e presenza fisica sul mercato, posizionandosi come leader nella transizione energetica e nelle tecnologie sostenibili”, conclude il CISO di Graded.