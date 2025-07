Export, Ice presenta il Rapporto 2024/2025: numeri e prospettive delle imprese

Nel punto stampa a margine della presentazione del Rapporto ICE 2024/25 e dell’Annuario 2025 ISTAT-ICE, dalla Sala Pirelli dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia ICE, si è soffermato sull’incertezza derivante dai dazi, affermando che rappresenta l’elemento più “impattante”. “Siamo tutti in attesa” in merito alle trattative che ci sono in questo momento in atto tra Ue e Stati uniti, “speriamo si concludano presto poiché (l’incertezza, ndr) è uno degli elementi più impattanti”. Con i dazi al 30 per cento sono a rischio 6mila aziende che esportano negli Usa e 140mila posti di lavoro.

