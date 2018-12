Export, Ice seleziona Pmi campane per la Fiera del Bio a Londra

Nell’ambito del Piano Export Sud 2, programma mirato alla internazionalizzazione delle PMI provenienti dalle regioni meno sviluppate (Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata), l’Ice-Agenzia organizza Natural&Organic Products Europe dal 7 all’8 aprile 2019 a Londra. La Fiera si è affermata in questi anni come il principale evento dell’Area dedicato a prodotti naturali, nutraceutica, prodotti per intolleranze alimentari e biologici. Queste categorie merceologiche di nicchia alimentano i principali canali distributivi di accesso in Gran Bretagna per le imprese italiane con prodotto di alta gamma, realtà tipiche e molto diffuse all’interno delle Regioni Meridionali. Al contrario dei settori più tradizionali dell’agroalimentare, in difficoltà negli ultimi anni, il settore dei prodotti “salutistici” manifesta un trend crescente sia in termini di consumo e spesa pro capite che di importazioni.