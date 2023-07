“Siamo felici di essere partner di questa iniziativa che si occupa di uno dei motori della nostra economia. Nel Nord ovest il commercio ha le sue criticità, ma le esportazioni possono aiutare anche settori tradizionali come l’automotive”. Così Giuseppe Aimi, responsabile Nord Ovest per Bper Banca, per la presentazione della degli Stati Generali dell’Export, ad Alba il 29 e il 30 settembre.

