“Il nostro obiettivo è di rendere permanenti e strutturali le politiche adottate in questa congiuntura per rafforzare il posizionamento della nostra imprenditoria sui mercati esteri”. Valutando anche nuovi strumenti come le “agevolazioni fiscali sulla quota parte di fatturato delle imprese connesso all’internazionalizzazione su mercati extra-Ue”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo all’evento ‘Export e Made in Italy’ a Ischia, dove è stata avanzata la proposta.