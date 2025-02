Export, in calo le vendite verso i Paesi extra UE27

A gennaio 2025 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i Paesi extra UE27, una riduzione congiunturale per le esportazioni (meno 1,0 per cento) e un aumento per le importazioni (più 3,6 per cento). La diminuzione su base mensile dell’export è dovuta alle minori vendite di energia (meno 9,4 per cento), beni di consumo durevoli (meno 4,4 per cento) e non durevoli (meno 4,0 per cento); crescono, invece, le vendite di beni intermedi (più 1,8 per cento) e beni strumentali (più 1,3 per cento). Dal lato dell’import, l’incremento rispetto a dicembre 2024 è spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (più 12,7 per cento), beni intermedi (più 7,6 per cento) e beni di consumo durevoli (più 7,0 per cento) mentre si riducono le importazioni di energia (meno 4,7 per cento) e beni strumentali (meno 1,9 per cento).