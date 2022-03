Export, Sace: Stop a nuovi incarichi in Russia e Bielorussia

“In considerazione dell’aggravamento di rischio sulle geografie interessate dal conflitto russo-ucraino, Sace sospende temporaneamente la valutazione dell’assunzione di nuovi rischi per l’attività di export credit in Russia e in Bielorussia“. Ad annunciarlo, in una nota, è Sace. Inoltre, con l’obiettivo di valutare quotidianamente lo scenario e fornire il “massimo supporto agli esportatori italiani e al Sistema Paese, Sace ha attivato un tavolo di crisi trasversale che coinvolge diverse funzioni e continuerà a monitorare la situazione con estrema attenzione, aggiornando la propria posizione in base a futuri sviluppi”.