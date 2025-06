Exposele, fiera agroalimentare di Eboli: domani presentazione alla Camera di commercio di Salerno

Domani, 10 giugno, alle ore 9,30, alla Camera di commercio (via Generale Clark 19, Salerno), sarà presentata ufficialmente ExpoSele, la manifestazione che raccoglie il testimone della storica Fiera di Eboli, rilanciandola in una veste contemporanea e innovativa, con l’obiettivo di valorizzare l’agroalimentare d’eccellenza della provincia di Salerno.

La prima edizione di ExpoSele si terrà dal 25 al 27 settembre, in un periodo tradizionalmente legato alla fiera ebolitana. La sede scelta è il PalaSele, che metterà a disposizione spazi coperti e scoperti per esposizioni, convegni e numerose attività collaterali.

ExpoSele, patrocinata – tra gli altri – da Regione Campania, Città di Eboli, Camera di Commercio di Salerno e Ice, nasce con l’intento di rilanciare un comparto strategico per il territorio, che si distingue in Italia e all’estero per qualità, innovazione e dinamismo imprenditoriale, costituendo un ponte con i buyer internazionali.

Secondo i dati Nomisma, nel 2024 le esportazioni agroindustriali della provincia di Salerno hanno superato i 2,5 miliardi di euro, con una quota significativa generata proprio dal settore alimentare.

Durante la presentazione del 10 giugno saranno illustrati nel dettaglio il format della fiera, gli spazi espositivi, le modalità di partecipazione e le opportunità per le imprese.

Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente della Camera di commercio di Salerno Pasquale Giglio, il sindaco di Eboli Mario Conte, Nicola Calzolaro del comitato organizzatore di ExpoSele, il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo.

Le aziende presenti avranno l’opportunità di condividere la propria visione sul valore di ExpoSele e sul ruolo strategico che il territorio può assumere nel panorama agroalimentare regionale e nazionale.

L’obiettivo della manifestazione non è solo quello di tornare a essere un punto di riferimento per il tessuto produttivo locale, ma anche di proiettare Eboli in una dimensione regionale, ponendola al centro del dibattito sulle sfide legate a internazionalizzazione, sostenibilità e innovazione.