ExpoSele? Sarà la fiera agroalimentare di riferimento del Sud. Appuntamento a settembre

È stata presentata, nella sede della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark, la prima edizione di ExpoSele, la nuova manifestazione fieristica dedicata al settore agroalimentare, in programma dal 25 al 27 settembre 2025 al PalaSele di Eboli.

L’evento nasce con l’obiettivo di rilanciare, in chiave contemporanea, l’eredità della storica Fiera di Eboli, valorizzando le eccellenze agroalimentari della provincia di Salerno e promuovendo nuove opportunità di crescita e internazionalizzazione per il territorio.

Durante la conferenza stampa – che ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e operatori del settore – sono stati illustrati il format della manifestazione, le aree espositive, le attività in programma e le modalità di adesione. La manifestazione è patrocinata da Regione Campania, Città di Eboli, Camera di Commercio di Salerno e Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Le dichiarazioni

Pasquale Giglio, vicepresidente della Camera di commercio di Salerno, ha aperto l’evento dichiarando: “Saremo al fianco delle aziende del territorio in questa nuova avventura. Abbiamo già finanziato oltre 20 imprese che parteciperanno a ExpoSele, ma vogliamo essere anche al fianco delle istituzioni che ogni giorno si adoperano per lo sviluppo del comparto agroalimentare.”

Franco Picarone, consigliere regionale della Campania, ha affermato: “La filiera agroalimentare è centrale per il nostro territorio. Pensare al futuro significa investire in infrastrutture come l’alta velocità e l’aeroporto, ma anche mettere in vetrina le nostre eccellenze. La Regione Campania ha scelto di sostenere questa iniziativa per consolidare un percorso di sviluppo e creare una rete tra tutte le potenzialità esistenti”.

Mario Conte, sindaco di Eboli, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di una fiera di rilievo per l’area della Piana del Sele: “Eboli merita questa nuova fiera, dal respiro nazionale, che pone al centro la nostra città. Al PalaSele accoglieremo le imprese più rappresentative, non solo del nostro territorio, ma di tutto il Paese. Innovazione, tecnologie e nuove relazioni saranno al centro di questo nuovo capitolo per la filiera agroalimentare del Sud”.

Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, realtà di riferimento del Gruppo BCC Iccrea, ha ribadito il sostegno all’iniziativa: “Abbiamo aderito con entusiasmo perché crediamo da sempre nello sviluppo del territorio partendo dalle sue vocazioni. La Piana del Sele è un’area naturalmente vocata all’agroalimentare: valorizzarla significa creare occupazione, generare entusiasmo e costruire consapevolezza. ExpoSele può davvero diventare un volano di opportunità, soprattutto per i giovani, offrendo loro la possibilità di restare e costruire qui il proprio futuro”.

Nicola Calzolaro, rappresentante del comitato organizzatore di ExpoSele, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è stato fin dall’inizio quello di proporre una visione rinnovata e innovativa della fiera, capace di restituire a Eboli e alla Piana del Sele quella tradizione fieristica – nata nel 1955 – che nel tempo aveva perso slancio fino a scomparire. Le richieste di adesione sono numerose e il riscontro dal territorio è superiore alle aspettative, a dimostrazione del bisogno di una nuova iniziativa. Avremo buyer nazionali e internazionali, istituzioni, imprenditori e l’ambizione di andare oltre i confini locali, portando le nostre eccellenze nel mondo”.

Nell’ambito della conferenza di presentazione, sono intervenuti anche i rappresentanti di realtà della filiera agroalimentare: Coldiretti Campania con il presidente Ettore Bellelli; Confagricoltura Salerno con il direttore Carmine Libretto; Corrado Martinangelo per Agrocepi; Eligio Troisi, direttore Gal Colline Cilentane; Enrica De Falco, professoressa di Agraria dell’Università degli Studi di Salerno; e Galiero Gallo dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

Obiettivi e programma

Tutti gli interventi hanno sottolineato il valore strategico di ExpoSele come strumento di promozione, innovazione e sviluppo per il sistema agroalimentare salernitano.

ExpoSele si propone come un vero e proprio hub di incontro tra le filiere produttive locali e i mercati internazionali. In programma ci saranno esposizioni tematiche, convegni, workshop, showcooking, incontri con buyer, tour esperienziali e spazi dedicati all’innovazione agroalimentare e a mostre fotografiche.

Aperta ufficialmente la call per le aziende