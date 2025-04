“exPOST”: la performance di Mauro Maurizio Palumbo sulle relazioni culturali e temporali

Si scrive exPOST si legge performance art: è il nuovo progetto che il performer napoletano Mauro Maurizio Palumbo ha ideato per la galleria Karsi Sanat Calismari di Istanbul in Turchia e che presenterà in anteprima il 2 maggio. La performance exPOST, si sottolinea in una nota, “è un’opera nata dall’idea di esplorare le connessioni tra la cultura turca e quella italiana”. Curata da Ezgi Bakcay e Vittorio Urbani, è una produzione internazionale di Ente Teatro Cronaca con la collaborazione di Nuova Icona, associazione culturale di Venezia. La performance prevede la partecipazione di 12 uomini con l’artista napoletano che lavorerà insieme col gruppo formato a Istambul “su un percorso elaborato tra tecnica e improvvisazione e su suggestioni nate da contaminazioni culturali ed emozionali”. Mauro Maurizio Palumbo intende racchiudere e raccontare con la sua creazione artistica “qualcosa che preesiste ma che viene dichiarato dopo il suo compimento formale”. “exPOST è la costruzione di un processo creativo in terra straniera, che intende esplorare le connessioni tra due culture – dice l’artista – È strutturato per essere flessibile, contaminato e senza una vera fine. Immaginate una linea con un punto di partenza preciso, che in questo caso è la Turchia, e non lascia intravedere il punto di arrivo perché sarà definito dopo, a posteriori, appunto ex post”. A partire dal titolo, che trae ispirazione dalla giurisprudenza e che in latino indica qualcosa ‘fatto dopo’, l’obiettivo della performance è quindi quello di condividere una riflessione sulle relazioni temporali nella storia dell’uomo, e sul tempo a esse dedicato. Inevitabilmente il concetto di ‘exPOST’ farà riflettere anche sull’attuale iperconnessione che l’uomo contemporaneo sperimenta attraverso i social network e sull’esigenza di relazioni virtuali basate sul concetto di alterità. La performance art sarà poi presentata anche a Napoli , nell’ambito del Campania Teatro Festival, il 15 giugno nella Sala Assoli Moscato. Mauro Maurizio Palumbo è artista performer napoletano impegnato nella costruzione di interrelazioni con spazi storici, architettonici, ambientali, museali. Ha presentato sue performance in luoghi come Castel Sant’Angelo a Roma, a Napoli a Palazzo Reale, Museo Archeologico Nazionale, Museo di Cappella Sansevero, il Teatro Kursaal di Bari. Dal 2020 è docente nell’Accademia di Belle Arti di Napolied è dottorando di ricerca nell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Collabora con il Ministero della Cultura per la valorizzazione dei beni culturali attraverso le arti performative.