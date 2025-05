Extra in Tour, torna il concorso dedicato agli oli Evo della provincia di Benevento

Aprol Campania, organizzazione di produttori olivicoli campana, in collaborazione con Coldiretti Benevento e con il contributo del Comune di Montesarchio promuove per la seconda volta un concorso dedicato agli oli extra vergine della provincia di Benevento il 31 maggio 2025 presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio.

In tale evento ed a cura di una commissione di assaggiatori, verranno premiati i primi tre oli evo per ciascuna categoria di intensità in concorso (leggero, medioeintenso). La stessa commissione tecnicaassegnerà anche un premio speciale “Amici” ad un olio evo appartenente alla categoria non etichettati per autoconsumo, riservata ad oli di aziende e privati non destinati al commercio o comunque atti al consumo ma privi di regolare etichetta.

Nell’ambito di tale iniziativa è anche prevista la presenza di una giuria popolare che assaggerà una selezione degli oli in concorso e decreterà un vincitore che riceverà il relativo premio. Ai membri della giuria popolare sarà fatto un preliminare corso di avvicinamento e gli stessi saranno assistiti da un esperto assaggiatore. I lavori della giuria popolare inizieranno orientativamente alle ore 14.30 con la registrazione dei partecipanti e termineranno alle ore 17.30 con la consegna delle schede di valutazione compilate e sottoscritte. Oltre all’aspetto competitivo, l’iniziativa mira a comunicare e diffondere la qualità dell’olio extra vergine di oliva, a beneficio di operatori, consumatori e istituzioni. La premiazione avverrà alle ore 19,30, Seguirà una degustazione.