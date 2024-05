ExxonMobil completa acquisizione Pioneer Natural Resources per 60 mld

New York, 3 mag. (askanews) – ExxonMobil ha completato l’acquisizione da 60 miliardi di dollari della rivale Pioneer Natural Resources dopo aver raggiunto un accordo con le autorità di regolamentazione antitrust che chiedeva di non aggiungere Scott Sheffield, ex Ceo di Pioneer, al suo consiglio di amministrazione. Sheffield è stato accusato di collusione con funzionari dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio per aumentare i prezzi del greggio e la Federal Trade Commission ha chiesto di tenerlo fuori dalla nuova amministrazione.

Il gigante petrolifero ha dichiarato che il mega-accordo raddoppierà la sua presenza nel bacino del Permiano, situato nel sud-ovest degli Stati Uniti. Si prevede che il volume di produzione di Exxon, nella zona, sarà più che raddoppiato, arrivando a 1,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Questa cifra dovrebbe salire a 2 milioni di barili nel 2027, ha affermato la società.