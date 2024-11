EY rileva Mps Consulting e si espande sul mercato italiano

EY annuncia l’acquisizione di Mps Consulting, società milanese fondata nel 2015 e specializzata in consulenza direzionale per l’ottimizzazione di persone e processi, principalmente nel settore manifatturiero. Questa operazione permetterà a EY di rafforzare la propria presenza nel mid-market italiano, ampliando l’offerta di servizi della divisione Financial Accounting & Advisory Services, che conta oltre 500 professionisti distribuiti tra le sedi di Milano, Monza, Brescia, Verona, Padova, Treviso, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Firenze, Perugia, Napoli e Bari.