Ezra Miller, attore di The Flash, denunciato per molestie, furto e violenze: Ho problemi mentali

Ezra Miller rompe il silenzio. Dopo un lungo periodo che lo ha visto al centro delle cronache per accuse di molestie, furto con scasso e aggressione verbali e fisiche, l’attore di ‘The Flash’ si scusa per quanto accaduto e ammette di aver intrapreso un percorso di cure per ”complessi problemi di salute mentale”. Miller afferma nella dichiarazione, inviata tramite un rappresentante a ‘The Hollywood Reporter’, spiega che “avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco che sto soffrendo di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato il trattamento in corso – si legge nel documento – Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”. La dichiarazione arriva dopo un anno in cui Miller è stato oggetto di molte polemiche. Miller è stato arrestato in due diverse occasioni alle Hawaii: una a marzo per condotta disordinata e molestie a seguito di un incidente in un bar karaoke e di nuovo ad aprile per una presunta aggressione in cui Miller è accusato di aver colpito un donna in testa in una residenza privata.