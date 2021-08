Spa, 29 ago. – (Adnkronos) – “I piloti cercano di rimanere concentrarti, l’attesa può essere lunga. Le previsioni danno ancora pioggia intensa, ma fino alle 18 si può correre. Speriamo in un miglioramento”. Lo dice il team principal della Ferrari Mattia Binotto in merito al Gp del Belgio, la cui partenza è sospesa per le condizioni meteorologiche avverse. Gara spostata a domani con una deroga? “Non lo so ma credo di no”, conclude Binotto.