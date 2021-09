F1: Bottas, ‘entusiasta di questa nuova sfida con l’Alfa Romeo’

Roma, 6 set. – (Adnkronos) – “Si sta aprendo un nuovo capitolo della mia carriera agonistica sono entusiasta di unirmi alla Alfa Romeo Racing Orlen per il 2022 e oltre, per quella che sarà una nuova sfida con un produttore iconico. Alfa Romeo è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto alcune grandi pagine della storia della Formula Uno e sarà un onore rappresentare questo marchio. Il potenziale c’è e sto assaporando l’opportunità di aiutare la squadra a salire in griglia, soprattutto con i nuovi regolamenti 2022 che daranno alla squadra la possibilità di fare un salto di qualità”. Così Valtteri Bottas dopo l’ufficialità del suo approdo all’Alfa Romeo dalla prossima stagione.