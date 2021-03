Sakhir, 11 mar. – (Adnkronos) – “La nostra SF21 in pista per la prima volta in occasione del Filming Day in Bahrain”. Così su Twitter la Ferrari annuncia i primi giri della Rossa in vista del Mondiale 2021 di F1. Da domani i primi test sulla pista di Sakhir con Charles Leclerc in pista al mattino e Carlos Sainz nel pomeriggio.