F1: Gp Spagna, Verstappen il più veloce in terze libere, terzo Leclerc

Barcellona, 8 mag. (Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen è stata la più veloce nelle terze prove libere del Gp di Spagna di F1, in programma domani sul circuito di Montmelò a Barcellona. Il pilota olandese ha chiuso con il tempo di 1.17.835 davanti alla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton in 1.18.070, e alla Ferrari di Charles Leclerc terzo in 1.18.308. Subbito dietro anche l’altra Ferrari di Carlos Sainz, quarto in 1.18.410. Seguono l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris, poi chiudono la top 10 Pierre Galsy sull’Alpha Tauri, Daniel Ricciardo su McLaren, Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo e Sergio Perez con la seconda Red Bull. L’Alpine di Fernando Alonso chiude 11esima, metre è 16o Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, davanti a Sebastian Vettel con l’Aston Martin, mentre Mick Schumacher sulla Haas chiude 19esimo.