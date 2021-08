F1: Mick Schumacher, ‘improbabile si corra, previsioni prevedono peggioramento’

Spa, 29 ago. – (Adnkronos) – “La gara potrebbe partire in qualsiasi momento, ma mi sembra improbabile perché è prevista una pioggia ancora più forte. Se non si correrà, il GP verrà cancellato. Se si dovesse corerre, invece, l’importante sarà stare in pista”. Lo dice il pilota della Haas Mick Schumacher, figlio della leggenda della F1 Michael, in merito al Gp del Belgio, la cui partenza è al momento sospesa per le condizioni meteorologiche avverse con pioggia battente e scarsa visibilità.