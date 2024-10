F1: Mick Schumacher vicino al ritorno in Formula Uno con il team Audi

Mick Schumacher può ancora sperare in un ritorno in Formula Uno, poiché è stato nominato tra i candidati per un posto nel futuro team Audi dal suo direttore operativo Mattia Binotto. Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, ha guidato in F1 nel team Haas nel 2021 e nel 2022. Ora è un pilota di riserva Mercedes e gareggia anche per Alpine nel campionato mondiale Endurance. La casa automobilistica tedesca Audi acquisirà completamente il team svizzero Kick Sauber nel 2026, e il team offre l’unico posto vacante rimasto per il 2025. Binotto ha detto al Frankfurter Allgemeine Zeitung di lunedì che Schumacher è tra i candidati per guidare insieme a Nico Hülkenberg dal prossimo anno. «Lo stiamo prendendo in considerazione come potenziale pilota. È nella nostra lista», ha detto Binotto. «Conosco il potenziale di Mick, i suoi punti di forza e di debolezza. È un pilota molto costante e generalmente veloce, un giocatore di squadra che lavora sodo». L’ex direttore del team Ferrari Binotto conosce Schumacher dai tempi della Scuderia, dove Schumacher era un pilota dell’accademia. Binotto ha detto che Schumacher «ha bisogno di qualche giro in più su alcune piste per ottenere il giro più veloce». Ma lo ha definito un «bravo ragazzo», il che era importante perché «non devi solo giudicare i piloti in base a quanto sono veloci, ma anche in base al loro atteggiamento». Altri candidati, secondo quanto riferito, includono il veterano Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, i due attuali piloti Sauber.