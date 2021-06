Baku, 6 giu. – (Adnkronos) – “Sono felicissimo per gara di oggi. Qui a Baku come sempre una gara un po’ pazza. Mi dispiace molto per Max Verstappen, ha fatto una gara fantastica, meritava di vincere e per il team sarebbe stato incredibile fare una doppietta. Siamo stati vicini al ritiro, ma alla fine siamo stati in grado di concludere la gara”. Queste le parole di Sergio Perez dopo la vittoria nel Gp dell’Azerbaijan a Baku.