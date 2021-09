F1: Sticchi Damiani (Aci), ‘Giovinazzi bravo, mi aspetto spinta dal governo’

Monza, 12 set. (Adnkronos) – “Abbiamo ancora un pilota italiano in F1: Antonio Giovinazzi, che è veramente bravo. Non siamo riusciti a dargli la possibilità di far vedere quanto sia bravo. Io mi aspetto che ci sia una spinta anche da parte del governo in questo senso”. Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani nella conferenza stampa prima del Gran Premio d’Italia, sottolineando che “dalle altre parti i governi si muovono, arrivano le valigette pesantissime. Quindi non è più come una volta che il più bravo va avanti. Il più bravo va avanti, ma vanno avanti anche quelli più ricchi”. “Noi abbiamo questo dovere: abbiamo un pilota bravo e dobbiamo difenderlo e dargli la possibilità di eccellere”, ha concluso Sticchi Damiani.