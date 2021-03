F1: Verstappen, ‘contento della pole, domani devo partire bene’

Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto delle ottime prove qui in Bahrain sin dai test, ma non è una garanzia che si vada bene anche in gara. La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare. Chiaramente con il vento che cambia tanto non è facile trovare l’assetto giusto ma in qualifica tutto ha funzionato alla perfezione. Sicuramente sono molto contento della pole”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo la pole position nel Gp del Bahrain. “I long run sono andati bene, la macchina ha funzionato bene nelle simulazioni di gara -prosegue il pilota olandese-. Abbiamo una bella macchina, dobbiamo cercare di mettere insieme tutto partendo in modo pulito e facendo un bel primo giro”.