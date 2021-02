F1: Vettel vende alcuni gioielli della sua collezione di auto private

Silverstone, 17 feb. (Adnkronos) – Il pilota tedesco Sebastian Vettel ha messo in vendita alcuni gioielli della sua collezione di auto privata, come ha confermato oggi alla dpa un portavoce del pilota. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha deciso di mettere in vendita non meno di cinque auto sportive speciali Ferrari, oltre a due Mercedes e una Bmw tramite un rinomato concessionario del Regno Unito. Alcune delle rarità hanno caratteristiche speciali, come il logo Vettel ricamato sui poggiatesta. I motivi della vendita da parte dell’amante dell’auto di Hesse non sono stati resi noti. Vettel ha lasciato la Ferrari dopo sei anni e in futuro guiderà per il team britannico Aston Martin in Formula 1.