Fabiana Curzietti: è iscritta alla facoltà di Ingegneria della Federico II la vincitrice della borsa di studio Amazon

È Fabiana Curzietti, studentessa del corso di Laurea in Ingegneria informatica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, la vincitrice della settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per aiutare le giovani studentesse di discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell’economia digitale, dell’innovazione e della tecnologia. La giovane meritevole – insieme alle vincitrici degli altri sei Atenei italiani coinvolti nell’iniziativa di Amazon – usufruirà di un finanziamento di 6mila euro per l’anno accademico 2024/25, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, insieme all’opportunità di disporre di una mentor Amazon, una manager dell’azienda con cui confrontarsi per sviluppare competenze utili per il proprio futuro percorso professionale: dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro. Curzietti ha 19 anni e vive a Mondragone, in provincia di Caserta. Frequenta il primo anno di Ingegneria informatica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, raggiungendo ogni giorno l’ateneo in treno. Da sempre appassionata di matematica e tecnologia, inizialmente pensava di iscriversi a Matematica, ma ha poi deciso di orientarsi verso Ingegneria, per mettersi alla prova e contribuire in modo concreto all’innovazione tecnologica. Il suo obiettivo è utilizzare strumenti innovativi per creare soluzioni che abbiano un impatto sociale positivo, in particolare nel contrasto ai rischi digitali e a favore della cybersecurity. Ha scoperto la borsa di studio durante una ricerca online, prima ancora dell’iscrizione all’università, e ha scelto di candidarsi, superando i dubbi iniziali grazie all’incoraggiamento della famiglia.