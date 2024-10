Fabiano Amati al Bilancio e nuove deleghe, mini rimpasto per la Regione Puglia

Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, è il nuovo assessore pugliese alla Sanità e Benessere animale, Sport per tutti. Lo decide il governatore Michele Emiliano che fa entrare nella giunta regionale Fabiano Amati nominandolo assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali. La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è assegnata all’assessore già in carica Alessandro Delli Noci. La delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, va a Donato Pentassuglia, anche lui già in giunta.

Il presidente trattiene le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio.