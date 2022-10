Fabio Cerchiai torna al vertice della Febaf

Fabio Cerchiai torna alla presidenza della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (Febaf). E’ quanto si legge in una nota secondo cui è eletto per acclamazione dal Consiglio Direttivo della Federazione che riunisce 13 rappresentanze dell’industria finanziaria italiana. Cerchiai, che è dal 2008 al 2009 il primo presidente della Federazione e presidente nuovamente nel biennio 2012-2014, guiderà la Febaf per i prossimi due anni. Il numero uno della Federazione è affiancato dai vice presidenti Maria Bianca Farina (presidente di Ania), Augusto dell’Erba (designato da Abi) e Innocenzo Cipolletta (presidente di Aifi e presidente uscente della Febaf), in rappresentanza delle tre associazioni “federate” alla Febaf.