Fabio Ciano ambasciatore del gusto: la Parigina napoletana conquista nuovi orizzonti

Fabio Ciano entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, segnando un importante traguardo per il giovane artigiano e imprenditore napoletano che negli ultimi anni si è distinto per il suo lavoro sulla pizza Parigina, simbolo autentico dello street food partenopeo. La nomina è avvenuta durante Futura 2026, l’evento celebrativo per il decimo anniversario dell’associazione, svoltosi a Trieste dal 23 al 25 marzo e dedicato al tema “Radici, Confini e Visioni”. Un appuntamento di respiro internazionale che ha visto la partecipazione di figure di spicco della ristorazione italiana, tra cui Enrico Cerea, Carlo Cracco, Marco Sacco e Daniele Usai, oltre all’atteso intervento di Stanley Tucci, testimonianza del valore dello scambio culturale promosso dall’organizzazione.

L’Associazione Ambasciatori del Gusto riunisce professionisti del settore enogastronomico – chef, pizzaioli, giornalisti, personale di sala e artigiani – impegnati nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano. Una realtà senza scopo di lucro che, anche grazie al supporto delle istituzioni, si pone l’obiettivo di promuovere il made in Italy nel mondo e favorire nuove sinergie imprenditoriali. In questo contesto si inserisce il percorso di Fabio Ciano, classe 1988, che ha riportato al centro dell’attenzione la pizza Parigina, reinterpretandola con una visione contemporanea senza tradirne l’identità. Attraverso uno studio approfondito degli impasti e delle tecniche di cottura, Ciano ha costruito una proposta riconoscibile e di qualità, contribuendo a rinnovare l’interesse verso questa specialità della tradizione napoletana.

Il suo punto vendita, Cianò Parigine, situato a Pomigliano d’Arco, è oggi un riferimento per gli appassionati. Tra le proposte, la Parigina classica resta la più richiesta, con il suo equilibrio tra pomodoro, formaggio filante e prosciutto cotto, affiancata da varianti che valorizzano ingredienti e sapori del territorio. Non manca l’innovazione sul piano imprenditoriale: tra i progetti più interessanti, la Parigina da asporto pensata per essere rigenerata a casa, così come la versione sottovuoto e abbattuta distribuita tramite e-commerce, destinata sia ai consumatori che agli operatori del settore food. Soluzioni che ampliano le possibilità di fruizione del prodotto, mantenendo alta la qualità. Con questa nomina, Fabio Ciano si afferma come uno dei protagonisti della nuova generazione di artigiani del gusto, capace di coniugare tradizione e innovazione e di portare la cultura gastronomica napoletana oltre i confini locali.