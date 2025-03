Fabio Concato all’Augusteo: un viaggio senza tempo nella musica italiana

Domani martefì 25 marzo, alle ore 21:15, il Teatro Augusteo di Napoli si prepara ad accogliere il concerto di Fabio Concato. Un’occasione per immergersi nelle atmosfere intime e raffinate del cantautore milanese, che con la sua voce calda e le sue melodie delicate ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni.

Il nuovo itinerario musicale di Concato rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Brani che, come pietre preziose, hanno saputo cristallizzare emozioni e versi, entrando a far parte dell’immaginario collettivo. Un repertorio che spazia dai grandi successi come “Domenica bestiale” e “Fiore di maggio” a gemme nascoste, capaci di svelare la profondità e la sensibilità di un artista che ha fatto della poesia in musica la sua cifra stilistica. Nuovo capitolo della lunga storia artistica di Fabio Concato, il titolo dello spettacolo e del tour teatrale, prende ispirazione da L’Altro di Me, brano più introspettivo dell’album Tutto qua, ed esprime il desiderio di ritrovare, nel suo catalogo di 150 canzoni, brani non eseguiti da tempo. Concato li propone al pubblico lungo un percorso musicale sorprendente ed emozionante, dove, oltre ai suoi classici grandi successi, trovano spazio, attenzione e condivisione “vecchi, cari amici”. Una buona occasione per scoprire e riscoprire piccoli-grandi capolavori.