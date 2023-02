Fabio D’Amore direttore Vendite dell’area Internet of Things di Xiaomi

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (AIoT), annuncia la nomina di Fabio D’Amore come nuovo Head of Sales AIoT di Xiaomi Italia con la responsabilità di consolidare la presenza del brand nel mercato ed espandere le nuove categorie di prodotto.

Manager di origine abruzzese e appassionato di elettronica di consumo, D’Amore inizia la sua carriera nel 2005 in Microsoft. Successivamente, dal 2008 acquisce esperienze professionali presso diverse aziende di successo quali Brother, Canon e LG Electronics, in ambito Sales e Go To Market, occupandosi dei canali di distribuzione, retail e b2b.

Nel 2020 D’Amore approda in Xiaomi Italia ricoprendo il ruolo di senior Channel Sales manager, anno in cui prende in mano il business TV ottenendo rilevanti risultati in termini di crescita nel mercato.