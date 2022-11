Fabio De Felice presidente del Comitato tecnico-scientifico di NOI (Next Open innovation)

Fabio De Felice, fondatore di Protom e docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, è il nuovo Presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Associazione NOI (Next Open innovation).

“Sotto ogni punto di vista il futuro del genere umano – afferma il professor De Felice – passa per un uso oculato e sapiente delle tecnologie. La sostenibilità ambientale, economica e sociale non si raggiunge senza il supporto fondamentale di sistemi come l’intelligenza artificiale. Una prospettiva del mondo aperto e innovativo – continua il founder di Protom – ha bisogno di una transizione incardinata nelle prerogative della digitalizzazione. Anche le città del futuro dove si concentra la parte preponderante della popolazione del mondo, potranno assicurare qualità dei servizi e della vita confidando sull’utilizzo intelligente dei dati. Scenari nei quali – conclude De Felice – è confortante vedere i giovani di oggi muoversi con maggiore agilità delle generazioni precedenti. La dimensione NOI appartiene a loro perché favorisce le loro aspettative e i loro sogni”.

Chi è Fabio De Felice

De Felice, professore presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, consegue la laurea con lode in Ingegneria Meccanica presso l’Università Federico II di Napoli e prosegue la sua formazione presso la Sheffield Hallam University nel Regno Unito. consegue il Ph.D. in ingegneria meccanica presso l’università degli studi di cassino.

È membro della Delegazione italiana presso le task force B20 (Gruppi intersettoriali Digitalizzazione e PMI) Presiede il Comitato direttivo strategico del Distretto ATENA per l’energia e l’ambiente ed è associato di Italian Cluster of Smart Manufacturing. Inoltre, è fondatore di AHP Academy, associazione no profit sulle metodologie decisionali, e coordinatore di diversi progetti di ricerca sui sistemi di produzione e sulla gestione della qualità. È membro dei comitati scientifici di riviste internazionali e Presidente di conferenze internazionali.

Nel 1995, fonda Protom: azienda specializzata nella realizzazione di prodotti, soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica.

NOI – Next Open Innovation

L’Associazione “NOI – Next Open Innovation” nasce per iniziativa di Amedeo Lepore, primo Presidente, e Costantino Formica, oggi alla guida. Muove i primi passi grazie al contributo di Alexander M. Orlando, autorità indiscussa in materia di Open Innovation oltre che CEO Innocrowding e primo Presidente Onorario dell’Associazione.

NOI si propone di stimolare, tramite l’Open Innovation, l’apertura al cambiamento, alla creatività e alla capacità di risoluzione dei problemi tecnologici, organizzativi e gestionali. È un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi tecnico-scientifici ed applicativi connessi all’innovazione. Punta a promuovere la costruzione di comunità di competenze e di saperi, oltre che la diffusione di modelli e servizi di Open Innovation orientati alla valorizzazione delle competenze.

L’Associazione vuole favorire la consapevolezza dei trend evolutivi e la diffusione dell’apprendimento e aggiornamento permanente come motore dell’innovazione e fattore chiave dello sviluppo.