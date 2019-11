Fabio Fazio canta la sardina ‘Alla Fiera dell’Est’

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Un inedito Fabio Fazio in versione cantante intona una versione di ‘Alla Fiera dell’Est’ di Angelo Branduardi dedicata alle sardine. Sull’account Twitter di ‘Che Tempo Che Fa’, il conduttore intona: “Alla fiera dell’est per due soldi una sardina mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò la sardina che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell’est per due soldi una sardina mio padre comprò. Ma la canzone continua: e venne il cane, che morse il gatto, che si mangiò la sardina, che al mercato mio padre comprò”. Accanto al video il post, che recita: “Alla fiera dell’est 2.0 di Fabio Fazio”.