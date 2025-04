Fabio Florindo direttore della Scuola internazionale di geofisica a Erice

Fabio Florindo, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è il nuovo direttore della Scuola internazionale di Geofisica della fondazione Ettore Majorana di Erice. E’ stato nominato dal professor Antonino Zichichi. Succede in questo incarico ad Enzo Boschi. “È un onore ricevere questo incarico in un luogo che ha ospitato alcune delle menti più brillanti della scienza contemporanea – dice Florindo -. La Scuola di Geofisica di Erice ha rappresentato e continuerà a rappresentare un punto di incontro fondamentale per lo sviluppo e la condivisione del sapere geofisico a livello globale. Con entusiasmo, intendo proseguire questa tradizione d’eccellenza offrendo ai giovani talenti un ambiente dove poter crescere, confrontarsi e diventare le future menti brillanti della geofisica.” La Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, fondata nel 1963 da Zichichi, è un’istituzione di fama mondiale dedicata all’alta formazione scientifica e alla promozione del dialogo tra scienziati provenienti da tutto il mondo. Situato nella storica città di Erice, in Sicilia, il centro ospita annualmente numerose scuole internazionali e workshop su tematiche avanzate della fisica, della chimica, della biologia, della medicina e delle scienze ambientali. Nel corso degli anni, il Centro è diventato un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale, accogliendo ben 159 premi Nobel e ricercatori di altissimo profilo e promuovendo l’incontro tra culture scientifiche diverse in un contesto di grande valore storico e culturale.